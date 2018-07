De l’aide pour le quai de Kamouraska et la Maison du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

En vue de favoriser le développement de l’offre touristique du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement du Québec et Tourisme Bas-Saint-Laurent accordent une aide financière totalisant 190 000 $ à quatre promoteurs pour la réalisation de projets touristiques représentant des investissements de près de 2 millions de dollars dans la circonscription de Côte-du-Sud.

Patrimoine maritime de Kamouraska obtient 65 000 $ pour son projet de tourisme maritime, soit la phase 3 impliquant l’amélioration et la mise en valeur des Quais-de-Kamouraska. La Ville de La Pocatière reçoit une aide de 50 000 $ pour l’exposition permanente de la Halte marine de l’anse de La Pocatière. Le Motel Le Martinet reçoit 25 000 $ pour deux lofts touristiques et l’amélioration de la suite familiale du motel et la MRC de Kamouraska reçoit pour sa part 50 000 $ pour sa production numérique immersive 360 degrés à la Maison du Kamouraska.

« Cette aide financière permet de soutenir quatre entreprises du Kamouraska dans l’amélioration de leurs infrastructures touristiques et participe ainsi à la mise en place d’un accueil amélioré des visiteurs à La Pocatière, porte d’entrée de la région du Bas-Saint-Laurent », a dit Hugues Massey, président de Tourisme Bas-Saint-Laurent.