De l’aide à l’écriture maintenant à Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

ABC des Portages, organisme communautaire en alphabétisation, offre maintenant un service d’Écrivaine publique au Kamouraska. Déjà en place à La Pocatière, le service sera également offert à Saint-Pascal à compter du 13 mars prochain.

Gratuitement et en toute confidentialité, l’écrivaine publique offre son aide aux adultes pour remplir un formulaire, rédiger une lettre, envoyer un courriel, lire et comprendre un document. Pour des besoins plus spécifiques pour lesquels il existe déjà des services, elle pourra diriger les gens vers les ressources appropriées.

Comme l’indique Anne Paquette, coordonnatrice à ABC des Portages : « Il existe toute une gamme de compétences en français qui font que beaucoup de gens peuvent avoir de la difficulté à bien comprendre ou exprimer une idée. L’écrivaine publique saura les aider à voir clair et à trouver les bons mots! » Les gens peuvent profiter de ce service gratuitement et sans rendez-vous.

À La Pocatière : les mercredis entre 13 h et 16 h au sous-sol de la Cathédrale et Saint-Pascal (à partir du 13 mars) les mardis entre 9 h et 10 h 30, à l’espace communautaire de Saint-Pascal, dans les bureaux de Projektion 16-35.