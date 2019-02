De grandes œuvres d’Oscar Peterson et de Beethoven revisitées

Crédit photo : Courtoisie

La fin du mois de février sera marquée aux Arts de la scène par deux spectacles tout désignés pour les amateurs de jazz, de musique classique et de danse.

Le Rémi Bolduc Jazz Ensemble propose tout un menu : faire revivre la musique d’un grand pianiste de chez nous, nul autre qu’Oscar Peterson. Né à Montréal en 1925, Oscar Peterson est l’un des pianistes les plus marquants de l’histoire du jazz. Il a accompagné les plus grandes chanteuses, dont Ella Fitzgerald et Billie Holiday, et a enregistré de nombreux disques pour la célèbre compagnie Verve Records.

Applaudi sur toutes les grandes scènes de New York à Paris, Rémi Bolduc figure parmi les meilleurs saxophonistes jazz du Canada. Fort de son Hommage à Dave Brubeck, Rémi Bolduc lève cette fois-ci son chapeau à Oscar Peterson avec l’aide de ses comparses Fraser Hollins à la contrebasse, Dave Laing à la batterie, et Taurey Butler au piano. Ne ratez pas ce vibrant spectacle-hommage le samedi 23 février 20 h dans l’intimité du Cabaret Cogeco.

Cas public

Comment embrasser la 9e Symphonie si, comme Beethoven, notre ouïe nous faisait défaut? Cai Glover, danseur au parcours atypique a surmonté son propre handicap pour incarner cette création avec quatre autres danseurs de la compagnie Cas public. Découvrez toute la démesure et le grandiose d’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire classique qu’est la 9e Symphonie grâce au spectacle intitulé « 9 ».

En coproduction avec le Kopergietery, l’œuvre se découvre toutes générations confondues, repoussant les frontières du silence pour qu’ainsi la différence se taise et que le corps devienne langage.

La chorégraphe Hélène Blackburn fait l’impossible pari d’utiliser comme point de départ de sa nouvelle création le handicap de Cai Glover, qu’il a surmonté pour devenir danseur professionnel. En novembre dernier, la compagnie de danse montréalaise a reçu le prix de la danse catégorie diffusion internationale. Le jury de CINARS a voulu souligner la tournée effectuée par Cas Public sur le Vieux-Continent, où l’œuvre chorégraphique 9 a été présentée 34 fois dans trois pays (France, Suède et Belgique) et dans 18 villes, dont deux grandes capitales européennes, Paris et Stockholm. Le spectacle de Cas public aura lieu le dimanche 24 février 15 h à la salle Edwin-Bélanger.