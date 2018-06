De la diversité pour 2018-2019 à la Salle André-Gagnon

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon est heureuse de vous présenter la programmation 2018-2019. Encore une fois, la diversité a orienté les choix afin de rejoindre l’ensemble des goûts.

Le 1er novembre, pour un public dès 7 ans, sera présenté Mon petit prince du Théâtre du Gros Mécano et de la Petite Marée. Mon Petit Prince utilise le réconfort du conte pour explorer les thèmes de la famille, de l’imaginaire, du bonheur et de la bienveillance. Les familles sont invitées à vivre au rythme d’Henri Godon et de son Bedon Band le 31 mars.

Dans la catégorie théâtre de création, seront présentées les productions suivantes : le 27 octobre, la pièce J’t’aime encore amènera Marie-Joanne Boucher à nous partager ses réflexions autour de sa vie, de ses choix, de sa carrière, de l’enracinement amoureux, de la condition féminine, des rêves, du choix de vivre en région et de la maternité. Le texte est signé Roxanne Bouchard.

Le 8 novembre, le texte d’Évelyne de la Chenelière, Bashir Lazhar, et porté à la scène par le Théâtre d’Aujourd’hui sera proposé.

Toujours dans la programmation en théâtre, Post Humains, théâtre documentaire, sera présenté le 13 mars.

Chanson

Tire le coyote (Benoit Pinette de son vrai nom) propose son spectacle Désherbage, le 1er décembre. Le 8 février, Bruno Pelletier, accompagné d’un pianiste, nous présentera plusieurs de ses grands succès ainsi que des chansons tirées de son répertoire.

Humour

Le 22 septembre la corporation présente Nos droits et libertés. Guy Nantel, l’humoriste social numéro un au Québec mise une fois de plus sur le style d’humour périlleux, alors qu’il vacille entre l’ironie et la vérité crue, amenant le public à réfléchir, mais surtout à rire.

Le 4 mai, ce sera au tour de Katherine Levac. Aussi attachante et pince-sans-rire sur scène qu’à la télé, elle dévoile de nouvelles facettes de sa personnalité dans ce premier spectacle solo fort attendu.

Les Grands Explorateurs

Les ciné-conférences des Grands Explorateurs invitent à visiter l’Argentine le 21 octobre, la Slovénie le 3 février et la Californie le 24 mars. Et le 22 mars, les spectateurs sont conviés à une rencontre avec l’un des plus grands spécialistes au monde de la prise de vue sous l’eau, Mario Cyr qui nous présentera Les yeux de la mer.

Les billets pour ces spectacles sont actuellement disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.