De belles performances pour les gymnastes de GYMAGINE

Crédit photo : Courtoisie

Les 30 et 31 mars derniers, 16 gymnastes du circuit provincial du club de gymnastique GYMAGINE de La Pocatière ont participé à leur deuxième sélection de l’année 2018-2019. Plusieurs d’entre elles ont obtenu des récompenses.

Dans la catégorie JO4, les gymnastes ont obtenu deux médailles et six rubans. Dans la catégorie JO5, sept médailles et six rubans. Dans la catégorie JO6, une médaille et trois rubans. Notons particulièrement la performance de Camille Point qui s’est hissée au premier rang du cumulatif, en plus de remporter une autre médaille d’or (barres) et trois médailles d’argent (saut, poutre et sol). Les qualifications provinciales auront lieu à Varennes les 13 et 14 avril.