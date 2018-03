De belles performances pour des gymnastes du Collège

Les 27 et 28 janvier derniers, le club de gymnastique Gymagine de La Pocatière était l’hôte de la deuxième compétition du circuit régional de l’Est-du-Québec au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Cinq élèves du Collège faisaient partie des 250 gymnastes provenant des sept clubs de gymnastique de la région.

Dans la catégorie CR3 de base novice, Léane D’Amours s’est démarquée en remportant une médaille d’or (barres), une médaille d’argent (sol), une médaille de bronze (cumulatif), en plus de remporter des rubans de 7e (poutre) et 8e position (saut, tumbling). Dans la catégorie CR3 avancé tyro, Koralie Chouinard a, pour sa part, remporté une médaille d’or (barres), une médaille de bronze (tumbling), ainsi que des rubans de 4e (trampoline), 6e (saut) et 10e position (cumulatif). Toujours dans la catégorie CR3 avancé, mais chez les novices, Maxim Béchard a obtenu une médaille de bronze à la poutre et deux rubans de 7e position (barres et trampoline), alors que Jolaine Lepage a remporté une médaille d’or (poutre) et un ruban de 5e position (cumulatif). Enfin, dans la catégorie CR3 spécialiste senior, Kassandra Chamard a décroché une médaille de bronze (tumbling) ainsi que deux rubans 4e (trampoline) et 5e position (barres).

La prochaine compétition du circuit régional aura lieu à Trois-Pistoles les 17 et 18 mars prochains.