De belles performances pour les gymnastes du club de gymnastique GYMAGINE.

Crédit photo : Courtoisie

Les 27 et 28 janvier dernier, le club de gymnastique GYMAGINE de La Pocatière était l’hôte de la deuxième compétition du circuit régional de l’Est-du-Québec au Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

250 gymnastes provenant des sept clubs de gymnastique de l’Est-du-Québec ont pris part à cette compétition. Les 39 gymnastes du circuit régional du club Gymagine qui ont participé à l’événement ont récolté un total de 97 médailles et de 86 rubans. Toutes les gymnastes du club sont reparties avec des récompenses.

Notons particulièrement les performances des gymnastes suivantes qui se sont taillé une place dans les trois premières positions de leur catégorie respective. Dans la catégorie CR2 : Adèle Bérubé, Hilarie Ouellet, Élizabeth Pelletier et Sanaheb Parisien chez les 8-10 ans et Alicia Rousseau chez les 11 ans et plus. Dans la catégorie CR3 de base : Rebecca Michaud et Mélyna Lepage chez les argo, Rachel Lambert et Marjolaine Deschênes chez les tyro et Léane D’Amours chez les novices. Dans la catégorie CR3 avancé : Anne-Marie Bérubé et Violette Landry chez les tyro. Enfin, dans la catégorie CR3 spécialiste : Rachel Castonguay chez les novices et Marianne Beaulieu chez les seniors.