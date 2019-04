De belles performances pour les gymnastes du club de gymnastique GYMAGINE

Crédit photo : Courtoisie

Les 23 et 24 mars derniers, les gymnastes du club de gymnastique GYMAGINE de La Pocatière participaient à la deuxième compétition du circuit régional de l’Est-du-Québec à Trois-Pistoles. Les 25 gymnastes du circuit régional du club Gymagine qui ont participé à l’événement ont récolté un total de 24 médailles et de 35 rubans.

Notons particulièrement les performances des gymnastes suivantes qui se sont taillées une place dans les trois premières positions au cumulatif dans leur catégorie respective. Dans la catégorie R3 9-10 ans : Béatrice Bérubé, dans la catégorie R5 9-10 ans : Hilarie Ouellet, R5 11-12 ans : Rebecca Michaud et Ally Dubé-Miville et R5 15 ans et + : Maxim Béchard.

La prochaine compétition du circuit régional aura lieu à Mont-Joli les 6 et 7 avril prochain.