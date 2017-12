De belles performances pour le CPA Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Du 1er au 3 décembre dernier se tenait la compétition Invitation Trois-Pistoles. Le club de Patinage artistique de Saint-Pascal a offert de belles performances.

Au Patinage Plus, étape 4 : Laurence Morneau et Delphine Pelletier ont reçu chacune un ruban argent. Dans les catégories STAR, STAR 1 : Carolane Richard — ruban or, Marie-Soleil Plourde — ruban argent et Rebecca Gagnon — ruban mérite. STAR 2 : Ellie Gagnon & Kelly-Ann Massé, chacune un ruban argent et Nelly Pelletier-ruban bronze. STAR 3 : Élodie Richard, ruban argent, Lousia Yu & Marie-Soleil Madore, chacune un ruban bronze. STAR 4 moins de 13 ans : Aude Lévesque décroche une médaille de bronze.