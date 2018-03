De belles performances pour le club de patinage artistique de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la journée Donald-Chiasson, qui s’est tenue à Saint-Pascal, le 10 février dernier, plusieurs patineuses du CPA La Pocatière ont remporté des médailles et des rubans.

Il s’agit de Léonie Chrétien, Léonie Dionne, Olivia Fournier, Olivia Thériault et Mégane Rousseau (Étape 2); Maeve Normandeau (Étape 3); Flavie Normandeau, Chanel Chrétien, Jacob Lavoie, Alice Dionne et Noémie Casgrain (Étape 4); Camille Landry et Émilie Bérubé (Étape 5); Juliette Roy, Anabelle Roy et Alysson Casgrain (Star 1); Mai-Anne Dionne (Or) Léa Harton (Argent) Alexane Patenaude (Or) Marianne Bégin (Star 4); Sarah Bélanger, Marianne Bégin, Mai-Anne Dionne et Léa Harton (Argent) (Équipe Star 4).

Le travail des assistantes de programmes est aussi à souligner, soit Frédérique, Laurence, Marianne, Léa, Mai-Anne et Sarah, qui ont accompagné les patineuses des Étapes, car pour plusieurs d’entre elles, il s’agissait de leur première compétition.