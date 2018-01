Pas encore de bébé de l’année au Kamouraska

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Le premier bébé de l’année se fait toujours attendre au Kamouraska et ce n’est pas faute d’anesthésistes au bloc opératoire de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

Après vérification auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, aucune maman du Kamouraska n’a encore donné naissance à l’hôpital de La Pocatière ou au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP), à Rivière-du-Loup. En effet, étant donné qu’il y a actuellement rupture de service au bloc opératoire de La Pocatière, faute d’anesthésiste, une famille de la région serait forcée de donner naissance dans un établissement externe au Kamouraska, comme le CHRGP. « Nous serons en découverture médicale à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima jusqu’au 5 janvier inclusivement », d’indiquer Mme Lise Chabot, conseillère cadre aux communications stratégiques à la présidence-direction générale et relations avec les médias du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Et il est possible que la situation ne s’améliore pas dans les prochains jours, ce qui aurait pour effet de repousser la date de la première naissance de 2018 à l’Hôpital de La Pocatière. « Il n’est pas exclut que la rupture de service se poursuive, comme c’est le cas de façon régulière à La Pocatière, dans le contexte actuel. On suit la situation quotidiennement », de reconnaître Mme Chabot.