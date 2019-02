David Goudreault de passage à École secondaire Chanoine-Beaudet

Les élèves de l’École secondaire Chanoine-Beaudet ont eu la chance de côtoyer David Goudreault, artiste de grand talent, le 28 janvier dernier.

Premier Québécois à remporter la Coupe du Monde de poésie à Paris en 2011, David est poète, slameur, écrivain et parolier. Cet artiste volubile manie la langue comme peu savent le faire. Teintées d’humour, de jeux de mots, ses tirades nous font réfléchir, sourire.

Les élèves ont d’abord participé à un atelier d’écriture pour ensuite assister à son spectacle, honoré par bon nombre de prix : Prix Radarts, Prix Accès-Culture, Prix du jury ROSEQ et le Prix Étoiles Stingray dans le cadre de la Bourse Rideau 2018.

On ne peut passer sous silence la participation de la Corporation régionale de la salle André-Gagnon de La Pocatière qui a permis à nos 110 élèves d’assister au spectacle ainsi que la contribution financière de la MRC de Kamouraska et du Conseil des Arts et des Lettres du Québec qui ont offert gratuitement l’atelier d’écriture à 65 jeunes de secondaire 4 et 5.