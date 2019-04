D’autres projets d’infrastructures pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Une fois le réseau d’aqueduc et d’égout complété dans le secteur du carré Saint-Louis et de la route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière a d’autres projets d’infrastructures sur la table dans trois secteurs de la municipalité.

Le premier de ces deux projets concerne un réseau d’égout sur la rue Gendron qui serait raccordé à celui de la route Martineau. « Il y a une douzaine de maisons qui ont un problème avec leur fosse septique. On a sondé le terrain à savoir si elles voulaient avoir les égouts et elles ont répondu positivement », d’indiquer le maire de la Municipalité Rosaire Ouellet. Ce dernier ajoute que l’opération reviendrait moins chère à ces propriétaires que de mettre à niveau leurs installations actuelles.

Dans le secteur du Carré Bérubé et du 3eRang Est, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière prévoit raccorder près d’une vingtaine de résidents au réseau d’aqueduc de la Ville de La Pocatière, dont une des prises d’eau est située à proximité. « Ils sont plusieurs à avoir un problème d’eau dans ce secteur-là. Par contre, étant donné que le nombre peu élevé de résidences à brancher, il n’y a pas de subvention possible », d’ajouter le maire.

Enfin, un troisième projet, de plus grande ampleur cette fois-ci, doit aussi se réaliser à plus long terme sur le chemin de la Station, où les résidences sont déjà reliées au réseau d’aqueduc. « Il s’agirait de passer les égouts. Ça serait un chantier plus important que nous nous planifierons une fois qu’on aura absorbé le projet du carré Saint-Louis et de la route 132 », de conclure Rosaire Ouellet.