D’autres portes s’ouvrent en Europe pour le Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Déjà en relation avec plusieurs établissements français, c’est maintenant toutes les portes de l’Europe qui s’ouvrent au Cégep de La Pocatière par le biais du projet A.N.G.E. du programme Erasmus+. Seul établissement canadien à être représenté dans ce projet, le Cégep de La Pocatière a été sélectionné pour son expertise dans l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication) dans l’enseignement.

C’est une belle opportunité que la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes, était heureuse de communiquer. Grâce au projet A.N.G.E, financé par Erasmus+, l’établissement d’enseignement collégial permet au Canada d’être représenté à l’intérieur d’un groupe sélect de cinq autres pays européens composés de la France, l’Espagne, la Belgique, la Bulgarie et la Finlande, qui eux représentent neuf autres établissements d’enseignement.

Au cours des trois prochaines années, le groupe de travail doit se pencher sur l’intégration des TIC dans l’enseignement en classe et à distance, un domaine dans lequel le Cégep de La Pocatière possède déjà une expertise qui fait l’envie. « C’est pourquoi on a été sélectionné. On va participer aux séances de travail. C’est une belle occasion pour nous de positionner notre région dans le numérique et de faire valoir l’expertise de nos enseignants dans le domaine. On attend les partenaires à La Pocatière en avril prochain », d’indiquer Mme Deschênes.

« Si le Canada était choisi, ça permettrait aux étudiants et aux enseignants des pays faisant partie du programme d’avoir accès à du financement et des bourses de mobilité pour y étudier ou travailler. » – Marie-Claude Deschênes

De plus, en participant au projet A.N.G.E., le Cégep de La Pocatière travaille indirectement à ce que la Commission européenne sélectionne le Canada comme territoire de mobilité à travers son programme Erasmus+. « Si le Canada était choisi, ça permettrait aux étudiants et aux enseignants des pays faisant partie du programme d’avoir accès à du financement et des bourses de mobilité pour y étudier ou travailler », d’expliquer la directrice générale.

Mission

Outre la participation du Cégep au projet A.N.G.E., la mission de 19 jours en France de Marie-Claude Deschênes lui a permis de représenter les établissements d’enseignement collégial de l’Est-du-Québec, de développer des ententes de réciprocité qui doivent permettre une meilleure mobilité des étudiants de la France et du Québec, en plus de travailler à une meilleure reconnaissance du Diplôme d’études collégiales (DEC) en sol français.

Enfin, en compagnie du PDG de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, elle a également plaidé pour faciliter les formalités administratives des étudiants français désireux d’étudier au Québec, en se rendant notamment à l’ambassade canadienne à Paris et en rencontrant la déléguée générale du Québec en France, Mme Line Beauchamp.