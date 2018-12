D’autres analyses de laboratoire ne seront plus faites à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Cinq analyses de biochimie sur une soixantaine ne seront plus faites au laboratoire de l’hôpital de La Pocatière. Selon le CISSS du Bas-Saint-Laurent, cela n’aura pas d’impact sur le personnel et sur les délais.

Les analyses pour la glande thyroïde, pour un marqueur du cancer de la prostate et pour un bilan du fer et de la vitamine B12 seront désormais faites à Rimouski et Rivière-du-Loup.

Le comité Mes soins restent ici craint la fermeture du département de bactériologie du laboratoire de La Pocatière. «Ce département permet aux médecins de connaître rapidement la bactérie qui cause une infection chez un patient malade afin de pouvoir cibler le meilleur traitement. Des délais supplémentaires dans l’analyse bactériologique inquiètent les professionnels de la santé, car les patients de l’hôpital seront directement touchés», croit le porte-parole Jean Martin.

L’administration a toutefois indiqué que le laboratoire de bactériologie restera ouvert.

Selon le CISS, il n’y aura aucun impact sur le personnel en poste à La Pocatière. «Il n’y aura aucun effet sur la dispensation des soins aux usagers. Le transfert de ces analyses vers Rivière-du-Loup et Rimouski n’entraînera pas de délais supplémentaires», a aussi indiqué Ariane Doucet Michaud aux communications du CISSS. Le syndicat APTS affirmait toutefois craindre que les changements entraînent des délais dans la réception des rapports de laboratoire.

Cette autre étape du projet Optilab, qui vise à optimiser le système de traitement des analyses dans les hôpitaux de la région n’était pas la dernière. Le déploiement est prévu sur quelques années encore.