Danser jusqu’à 12 h pour la cause de la santé au masculin

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 17 novembre se tiendra une activité inédite du Govember. Le président d’honneur de la deuxième édition de l’événement, le député Bernard Généreux, a organisé un 12 h de danse, en collaboration avec des partenaires régionaux.

Le marathon de danse Thibault GM qui se déroulera au Centre Bombardier de La Pocatière permettra aux petits et aux grands d’assister à des prestations d’écoles de danse de la région et de se déhancher sur la musique de différentes époques dès midi.

« La danse étant un moyen de communication universel, c’est pour moi un élément rassembleur qui permet de réunir des gens de tous les âges qui partagent une passion commune pour la danse et ses styles variés », soutient Bernard Généreux.

Voici un aperçu de la programmation. À partir de midi, Cathy Lemieux Zumba initiera les danseurs à ce programme ludique d’entraînement physique complet. Puis, dès 12 h 40, une troupe de l’école de danse Chantal Caron présentera un numéro alliant les courants contemporains. Les plages horaire consacrées à la danse en ligne sont de 13 h 15 à 14 h 40 et de 16 h 20 à 17 h 50. Linda Sansouci assurera le segment dédié au western et Danse amitié Micheline et André veillera à couvrir les classiques. À 14 h 45, les jeunes de l’École de danse District Danza démontreront leur savoir-faire sur des rythmes hip-hop, contemporains, baladi et swing. Ce sera le tour des percussions et de la danse africaine Papa Noël d’envoûter les participants à 17 h 55. À 18 h 45 le hip-hop et le contemporain feront leur retour sur la piste avec la participation de l’école de musique et de danse Destroimaisons. Puis, le trad et le folk prendront d’assault les gigeux sous les coups d’archet du violoneux François Gerardin dès 20 h 20. DJ Do fera danser les plus énergiques sur des musiques rétro (21 h 15), disco (22 h) et dès 22 h 40 il y aura un bal en blanc pour clôturer l’activité. L’animation des différents blocs sera assumée par les animateurs de la radio CHOX-FM à La Pocatière.