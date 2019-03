Crédit photo : Thierry Du Bois — Cosmos Image.

Les Arts de la scène de Montmagny figurent parmi les 40 salles au Québec à présenter sur grand écran le spectacle Dance Me.

Cette performance sublime des Ballets Jazz de Montréal (BJM) sur l’œuvre magistrale de Leonard Cohen sera alors projetée en simultanéité : une première au Québec. Une occasion unique de vivre un spectacle de danse exceptionnel transposé sur grand écran le dimanche 24 mars à 19 h 30 à la salle Promutuel Assurance.

Grandiose spectacle approuvé par la famille Cohen, Dance Me marie écritures scénique, visuelle, musicale, dramaturgique et chorégraphique pour rendre hommage au plus illustre des ambassadeurs montréalais. Trois chorégraphes internationaux y évoquent en cinq saisons les grands cycles de l’existence tels que les a dépeints Leonard Cohen dans son œuvre.

Un spectacle magistral de BJM sous la direction artistique de Louis Robitaille et l’impulsion lumineuse des 14 artistes-interprètes.