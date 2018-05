Cyber-Kam : La techno et les ados

La techno : nouvelle amie omniprésente dans la vie de nos jeunes. Dans le terme technologie, j’inclus les jeux vidéo (en ligne ou non), les textos, les réseaux sociaux, les visionnements YouTube à toutes les sauces, la navigation au moindre questionnement et j’en passe. En 2018, il y a décidément un tas de divertissements numériques inimaginables qui ne demandent qu’à être explorés et expérimentés par les cerveaux bouillonnants de la génération ultrabranchée des 12-17 ans.

Virginie Arsenault-Jacques

On est souvent mis au fait de débordements qu’engendre une mauvaise utilisation de la technologie. Il en est de même pour les adultes autant que pour les ados soit dit en passant. La seule différence, c’est que nous avons un rôle auprès des jeunes pour les sensibiliser aux dangers potentiels de la techno. Non pas seulement dans un contexte de quantification de l’utilisation (cyberdépendance), mais aussi relativement à l’exposition de données personnelles qui peuvent avoir un impact plus grand que celui auquel ils sont préparés.

N’étant pas du tout une experte en la matière, je crois néanmoins qu’il est essentiel de soulever des questions et de réfléchir à la façon dont on devrait aborder les problématiques qui pourraient découler de l’usage des technologies avec nos enfants. Il existe des ressources qui peuvent vous accompagner dans votre démarche pour ceux qui en sentent le besoin. En voici quelques-unes :

http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques

https://www.cybertip.ca/app/fr/internet_safety-for_youth

http://ligneparents.com/adolescent/mon-jeune-est-il-cyberdependant/

