Il cultive un jardin pour Moisson Kamouraska

Un citoyen de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Cyril Roblet, a décidé de cultiver une partie de sa terre et d’en offrir le fruit à Moisson Kamouraska. L’expérience, qui a été une véritable réussite l’été dernier, doit reprendre cette année. Objectif : doubler la quantité de légumes donnés

Propriétaire d’un terrain de plus de 50 000 pieds carrés en bordure du Boisé Beaupré à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Cyril Roblet disposait déjà d’un jardin de 1000 pieds carrés sur cette même terre. Après avoir été sensibilisé au fait que Moisson Kamouraska était preneur de produits frais, il a décidé d’approcher la banque alimentaire pour lui proposer de mettre cet espace à leur disposition. « Moi je fournissais l’espace, la main-d’œuvre pour l’entretien et la récolte et eux ils avaient qu’à fournir de la terre pour rendre le jardin plus productif », d’indiquer Cyril Roblet.

Une offre que Moisson Kamouraska n’a pas voulu laisser passer. En effet, si l’organisme suggère parfois aux gens de cultiver un rang de plus pour eux, jamais personne ne s’était proposé de remettre entièrement le fruit de sa récolte à Moisson. « C’était gagnant gagnant pour nous, car tout ce qu’on a eu à débourser, c’est environ 200 $ pour un voyage de terre », d’ajouter la directrice générale, Mme Mireille Lizotte.

« Si on ajoute ça aux 1400 lb de légumes qui nous ont été donnés par la Ville de La Pocatière qui cultive aussi un petit îlot pour nous, on peut dire que c’était la première fois qu’on avait accès à autant de produits frais l’été dernier. C’est une mine d’or pour nous. » – Mireille Lizotte

700 lb

Finalement, c’est une superficie de 2000 pieds carrés que Cyril a cultivés à partir de plants fournis par la Société d’horticulture et d’écologie de Kamouraska-L’Islet (Jardin floral de La Pocatière) et quelques semis fournis par la quincaillerie Home Hardware de La Pocatière, qui lui a aussi remis du matériel comme des supports à tomates. Avec l’aide de sa conjointe et deux de ses amis, il a été en mesure de remettre 700 lb de légumes récoltés à Moisson Kamouraska. Un autre 150 lb de carottes doit suivre au printemps. « Si on ajoute ça aux 1400 lb de légumes qui nous ont été donnés par la Ville de La Pocatière qui cultive aussi un petit îlot pour nous, on peut dire que c’était la première fois qu’on avait accès à autant de produits frais l’été dernier. C’est une mine d’or pour nous », de déclarer Mireille Lizotte.

Avec le fruit de cette récolte, l’organisme a été en mesure de bonifier son dépannage alimentaire de saison en proposant une variété de 18 légumes. Une partie a également servi au projet de transformation alimentaire en collaboration avec le CDBQ et à l’éducation populaire via les différents plateaux de travail de Moisson Kamouraska.

Doubler

Pour l’été 2018, Cyril Roblet espère désormais doubler la quantité de légumes qu’il remettra à Moisson Kamouraska. Pour y parvenir, déjà, il active son réseau. Lors de notre rencontre, il recevait la confirmation de Biopterre qui doit lui offrir un coup de main dans la culture de champignons. Et c’est sans parler de la quincaillerie Home Hardware qui lui a remis la totalité de ses semis McKenzie restants, à la toute fin de la saison. « On veut partir nos plants avec ça cette année », de confirmer Cyril.

Il espère également que d’autres personnes de la région s’inspireront de son initiative. Si vous êtres intéressés à cultiver pour Moisson Kamouraska, contactez Mireille Lizotte au 418 371-1818.