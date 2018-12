Des critiques sur la présence des policiers à La Pocatière

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La Ville de La Pocatière a adopté une résolution demandant à la MRC de Kamouraska de vérifier si la Sûreté du Québec fonctionne à effectifs réduits sur son territoire. Cette demande fait suite à des préoccupations soulevées par des citoyens qui jugent que les policiers ne sont pas suffisamment présents à La Pocatière.

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon a précisé que la Ville ne voulait pas partir en guerre contre la Sûreté du Québec, mais qu’elle avait l’impression d’être parfois en découverture. « On sait que le territoire est grand et que lorsque nous avons besoin d’eux, les policiers sont toujours présents. Mais on veut tout de même que la MRC fasse une vérification », précisait-il.

Selon le préfet de la MRC de Kamouraska, il y aurait quand une certaine pénurie de policiers au poste de Saint-Pascal. Toutefois, la SQ répondrait tout de même aux besoins du territoire en fournissant toujours au moins le minimum de policiers prévus sur le territoire dans l’entente établie entre la Sûreté du Québec et la MRC. « C’est un questionnement qui revient régulièrement chez les maires. Nous, on vérifie avec les autorités et on nous assure qu’on est couvert convenablement », a-t-il indiqué.

Selon lui, la situation serait circonstancielle et s’expliquerait par le fait que certains employés sont soit en congé de maternité ou en congé de maladie. « Deux nouveaux policiers ont été accueillis récemment. On peut penser que tout va se régulariser bientôt », a-t-il ajouté.

Néanmoins, Yvon Soucy est conscient que la situation actuelle n’est peut-être pas « idéale. » D’ailleurs, il ne serait pas surpris si d’autres municipalités du Kamouraska adoptaient une résolution similaire à celle de La Pocatière, prochainement.