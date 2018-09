Créer des ateliers de niveau collégial pour les élèves du secondaire

Crédit photo : Maxime Paradis

Michel Forget, candidat péquiste à l’élection dans Côte-du-Sud, désire créer des partenariats entre les écoles secondaires et les institutions collégiales du territoire. Ceux-ci auront pour but d’offrir davantage d’opportunités aux élèves du secondaire de participer à des ateliers d’initiation à des spécialités de niveau collégial.

Pour cette mesure, Michel Forget dit s’inspirer du cours Projet personnel d’orientation, qui permet aux élèves finissants du secondaire, entre autres, d’explorer des professions sous forme de stage d’un jour, et des activités parascolaires offertes en dehors des heures régulières de cours.

Le candidat du Parti québécois propose de développer des partenariats entre enseignants des niveaux secondaires et collégiaux de la région afin de développer des ateliers exploratoires de compétences collégiales qui seraient ouverts aux élèves du secondaire. « Il pourrait s’agir d’ateliers de programmation de jeux vidéos, d’ateliers de transformation alimentaire, ou même d’ateliers de robotique », de suggérer Michel Forget.

Selon lui, ce type de partenariat assurerait non seulement une meilleure rétention dans la région des élèves du secondaire qui doivent passer au niveau collégial, mais permettrait également d’avoir de futurs étudiants mieux arrêtés sur leur choix de carrière futur. Un élément non négligeable en cette époque de pénurie de main-d’œuvre. « C’est le genre d’atelier, très concret, qui aurait aussi un impact positif auprès des garçons, qui ont sait, vivent davantage de problèmes durant leur cheminement scolaire, qui sont moins diplômés et qui décrochent davantage que les filles », ajoutait-il.

Autres engagements

Autrement, Michel Forget a rappelé quelques-uns des engagements de son parti en matière de familles et d’éducation.

Parmi eux, mettre en place la gratuité scolaire au collégial et à l’université par étapes, sur deux mandats d’un gouvernement du Parti québécois. De plus, plutôt que d’offrir la maternelle quatre ans à tous les enfants y ayant accès, Michel Forget a rappelé que son parti voulait plutôt miser sur un renforcement du réseau des CPE et ramener un tarif unique à 8,05 $ pour le premier enfant dans ces établissements et les services de garde déjà subventionnés.