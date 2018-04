Création d’un poste de coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants à la MRC de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de L’Islet annonce la nomination de Mme Rachelle Després au nouveau poste de coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants.

Ce nouveau poste est créé en lien avec les efforts de la MRC pour rendre encore plus attractive la Région de L’Islet pour ceux et celles qui voudraient venir y travailler et s’y établir. Elle s’inscrit aussi dans les actions posées afin de mieux positionner la région auprès des personnes immigrantes.

Comme le titre le mentionne, la coordonnatrice aura notamment le mandat de répertorier les ressources disponibles pour les nouveaux arrivants et de les référer. Elle constituera aussi un réseau d’accueil pour ces personnes dans les municipalités. Mme Després représentera également la région auprès d’éventuels travailleurs (euses) dans des salons ou foires de l’emploi. À ce sujet, Région L’Islet sera d’ailleurs présente pour une première fois au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec en mai prochain, à Montréal.