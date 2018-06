Les créateurs de Kamouraska invitent le grand public dans leurs ateliers

Crédit photo : Richard Préfontaine

Quatorze artistes et artisans de Kamouraska ont décidé de s’unir pour créer La Grande Virée des Créateurs de Kamouraska. Ce circuit de visites d’ateliers, ouvert aux touristes et aux gens de la région, prendra son envol lors de la Fête nationale et se poursuivra jusqu’à l’Action de grâces.

Les instigatrices de ce projet sont Mmes Luce Lévesque, art populaire, Josée Poulin, joaillière, et Réjeanne Pelletier, artiste-peintre, en collaboration avec la Municipalité de Kamouraska et Développement de Kamouraska. Ayant pignon sur rue en périphérie du noyau villageois, ces trois artistes ont eu l’idée de créer ce circuit afin d’inciter les visiteurs à circuler davantage dans le village de Kamouraska. « On parle beaucoup d’une problématique de stationnements, au cœur du village. Notre projet vise, entre autres, à mieux faire connaître le village d’est en ouest », d’expliquer Luce Lévesque.

À pied ou en voiture, les amoureux d’art se promèneront inévitablement sur l’avenue Morel (route 132) où sont concentrés la majorité des ateliers, mais ils seront également amenés à se rendre dans les secteurs plus ruraux du village comme la route de Kamouraska et le rang du Cap.

Bonifier l’offre

Un autre objectif rencontré avec ce projet est de bonifier l’offre touristique de Kamouraska, en mettant en valeur « des choses qui existent déjà », et de prolonger la saison jusqu’au début octobre. « Le circuit est une belle façon pour les gens de poursuivre leur séjour à Kamouraska. Les visites peuvent être faites beau temps, mauvais temps. En plus, c’est une belle occasion pour les artistes et les artisans de faire découvrir leur savoir-faire », d’ajouter Josée Poulin.

Les ateliers, qui rassemblent des artisans du savon, des ébénistes, un horloger, des peintres et des aquarellistes, pour n’en nommer que quelques-uns, seront ouverts au public quotidiennement ou sur appel. Différents outils promotionnels comme des affiches et un napperon touristique doivent permettre de diffuser l’information dans les commerces et le bureau d’information touristique de Kamouraska.

Lancement

Prévu le 24 juin prochain à l’occasion de la Fête nationale, le lancement de La Grande Virée des Créateurs de Kamouraska se fera sous la thématique « Rendez-vous su’l perron! » Pour l’occasion, les artistes et les artisans présenteront certaines de leurs créations sur leur galerie afin d’inciter les curieux à les visiter. Surveillez l’affiche officielle pour connaître les coordonnées des ateliers.