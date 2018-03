Le CPA St-Pascal reçoit la Journée Invitation Donald Chiasson

Crédit photo : Courtoisie

Samedi 10 février avait lieu à Saint-Pascal la Journée Donald Chiasson Secteur Ouest. Le club de patinage artistique de Saint-Pascal a accueilli au-delà de 220 patineurs et plus de 350 personnes ont franchi les portes du centre sportif. Lors de cette journée, plusieurs patineurs prenaient part à cet événement, et pour certains, ils en étaient à leur expérience.

Au Patinage Plus, toutes ont obtenu un ruban :

Étape 2 : Lya-Rose Pelletier (argent), Aurélie Bernier (bronze), Florence St-Pierre (mérite), Catherine Moreau (argent), Lauralie Doyon-Demers (bronze), Nathaniel Bélanger (bronze) et Alexia Lévesque-Bérubé (bronze);

Étape 3 : Dorothée Moreau (argent), Aurélie Malenfant (bronze), Raphaëlle Carrion (bronze) et Audrey-Anne Lebrun (bronze);

Étape 4 : Kim Lebrun (argent), Delphine Pelletier (or), Anna Doyon-Demers (argent) et Louisa Yu (bronze);

Étape 5 : Moran Caron (bronze), Laurence Morneau (bronze) et Alexandra Lajoie (argent);

Équipe étape 2 — Les Princesses : ruban bronze pour Catherine Moreau, Florence St-Pierre, Lauralie Doyon-Demers, Alexia Lévesque-Bérubé et Lya-Rose Pelletier;

Équipe étape 3 — Les Étoiles filantes : ruban bronze pour Aurélie Malenfant, Dorothée Moreau, Audrey-Anne Lebrun et Raphaëlle Carrion;

Équipe étape 4 — Les Flashs : ruban argent pour Jade Ouellet, Anna Doyon-Demers, Louisa Yu et Kim Lebrun;

Équipe étape 5 — Les Bella : ruban bronze pour Delphine Pelletier, Moran Caron, Laurence Morneau et Alexandra Lajoie.

Les STAR 1 à 3

STAR 1 : Rebecca Gagnon (or) et Gabrielle Desjardins (argent);

STAR 2 : Ellie Gagnon (argent), Nelly Pelletier (bronze), Marie-Soleil Plourde (bronze) et Carolane Richard (bronze);

STAR 3 : Élodie Richard (argent), Lousia YU (argent), Kelly-Ann Massé (argent) et Marie-Soleil Madore (bronze);

Les médaillées

STAR 4 moins de 10 ans : Sara-Jane Plourde médaille d’argent

STAR 4 moins de 13 ans : Aude Lévesque médaille de bronze.

De plus chaque club portait fièrement sa couleur et devait encourager non seulement ses patineurs mais aussi ceux des autres clubs afin de remporter le trophée du meilleur esprit sportif. Le CPA de Saint-Pascal (les mauves) a terminé 3e derrière celui de Mont-Joli (1er) et du Bic (2e).