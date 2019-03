Le CPA Saint-Jean-Port-Joli fait le plein de médailles

Crédit photo : Courtoisie

Du 8 au 10 mars dernier se tenait la compétition Invitation Donald Chiasson au Centre Bombardier de La Pocatière. 17 membres du CPA Saint-Jean-Port-Joli ont fait belle figure lors de l’événement.

Emma Gamache est revenue avec deux médailles de bronze dans la catégorie Star 8 et en interprétation. Rosemary Leblanc a remporté la médaille d’argent en Star 6, Sarah Chénard et Félicité Gamache sont montées sur la deuxième marche du podium en Star 5 et Marie-Christine Bérubé a terminé en 6e place en Star 5 également.

Dans le volet « Compétitif », deux patineurs sont montés sur le podium : Alice Martel, médaille d’argent dans la catégorie sans limites, et Justin Charroi, s médaille d’or en pré juvénile.

Plusieurs autres patineuses portent fièrement leurs rubans : Delphine Charrois et Aryane Fortin en Star 3, Éléna Lemelin-Bouchard, Constance et Mérédith Leblanc en Star 2, Oksana Thibault-Poitras, Virginie Boucher, Loanne Forget et Léane Lemelin-Bouchard en Star 1 ainsi qu’Élodye Chouinard en étape 4.