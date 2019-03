Le CPA La Pocatière se démarque sur la scène régionale

Crédit photo : Courtoisie

Le week-end du 26 et 27 janvier s’est tenue la finale régionale Star Michel-Proulx à Mont-Joli. Cette compétition permet à certains patineurs de se tailler une place pour la finale provinciale.

Du Club de patinage artistique de La Pocatière, des jeunes patineuses sont revenues avec des rubans, soit Maëve Normandeau, Camille Landry et Flavie Normandeau, en Star 2.

Dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, Sarah Bélanger a remporté la médaille d’argent et dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans, Mathilde Lavoie est montée sur la 2emarche du podium et par le fait même, s’est mérité sa place pour la finale provinciale, qui aura lieu du 15 au 17 mars, à St-Romuald/St-Jean, dans la région de Chaudière-Appalaches.