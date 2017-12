Le CPA La Pocatière fait bonne figure à Trois-Pistoles

Crédit photo : Courtoisie

Du 1er au 3 décembre derniers se tenait la compétition Invitation Trois-Pistoles. Plusieurs patineuses du Club de Patinage artistique de La Pocatière y ont pris part et plusieurs d’entre elles ont ramené des médailles ou des rubans.

En interprétation pré-introduction, Mathilde Lavoie a remporté l’Or, Marylie Bérubé, l’Argent et Sarah Bélanger, le Bronze. Dans la catégorie Star 5, Laurence Blondeau (catégorie – de 13 ans) a remporté l’Or et Mathilde Lavoie (+13 ans) l’Argent. Dans le Star 4, Léa Harton (moins de 10 ans) a remporté une médaille d’Or et Marylie Bérubé (+ 13 ans) a remporté une médaille d’argent. Dans le Star 3, Sarah Bélanger et Marianne Bégin, ont chacune d’elles remporté un ruban d’Or. Dans la catégorie Olympiques spéciaux niveau 3, Anne-Marie Brodeur est revenue avec la médaille d’Argent.

Médaille canadienne

Du 29 novembre au 3 décembre dernier, se tenait à Pierrefonds, dans la région de Montréal, la compétition Nationale des Défis 2018 de Patinage Canada. Alexandre Simard et Pier-Alexandre Hudon, du club de patinage artistique de La Pocatière, ont pris part à cette compétition. Celle-ci servait de tremplin vers les Championnats nationaux 2018, qui se tiendront cette année, à Vancouver, du 8 au 14 janvier. Alexandre Simard et sa partenaire, Marine Pouliot, du club de patinage artistique de Lorraine, sont revenus avec une médaille de bronze dans la catégorie Novice couple.

Terminant 2e au programme court et 3e au libre, ils ont battu leur meilleur pointage pour terminer 3e au combiné avec la note de 107,38. Il s’agit de leur première médaille canadienne, après seulement cinq mois d’entraînement ensemble. Ils se qualifient pour les Nationaux. Alexandre a également pris part à cette compétition en simple junior messieurs, et a terminé en 15e position au combiné, avec une 12e place au court et une 14e place au libre. Il se classe donc également en simple, pour les Championnats nationaux de janvier, car les 18 meilleurs au Canada de chaque catégorie, novice à sénior, obtiennent une place.

Pier-Alexandre Hudon, et sa partenaire, Gabrielle Lévesque, du St Margaret’s Bay Club, d’Halifax, ont terminé au 4e rang au court, au libre et au combiné dans la catégorie Junior couple, avec également leur meilleur pointage de la saison, soit 126,46. Ils obtiennent donc également leur place pour les Nationaux de janvier.

Les Championnats nationaux de patinage artistique Canadian Tire 2018 seront une expérience vraiment spéciale cette année pour ces patineurs, car ils se dérouleront au Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre de Vancouver, où ont eu lieu les épreuves de patinage artistique des Jeux olympiques de 2010.