 Le CPA de La Pocatière honore ses membres

Crédit photo : Courtoisie

Lors de son spectacle annuel, le CPA de La Pocatière a profité de ce moment unique pour remettre ses certificats et son trophée annuel avec la collaboration de M. Jacques Lavoie, président de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et d’Esther Lévesque, entraîneuse.

Trois certificats pour programme Patinage Plus 8 ans et moins ont été remis à Camille Landry, Jacob Lavoie et Flavie Normandeau. Le trophée Nicole Gendron, quant à lui, a été remis au patineur du Club qui s’est démarqué par son engagement, son attitude, son travail, sa persévérance, sa bonne humeur et son attitude positive auprès des patineurs. Pour 2017-2018, les entraîneurs du club ont sélectionné Mathilde Lavoie. Le trophée lui a été remis par Frédérique Morneau-Cartier, récipiendaire de l’année dernière.

Lors des sessions de tests de la saison 2017-2018, quatre patineuses du Club ont atteint le niveau or dans les catégories suivantes : Mathilde Lavoie en Danses, Laurence Blondeau, Frédérique Morneau-Cartier et Émy Ouellet en Habiletés. C’est le plus haut niveau qu’un patineur puisse atteindre.