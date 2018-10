Des couvertures pour les paniers-réconfort

Crédit photo : Courtoisie

Afin de maintenir la qualité des paniers-réconfort destinés aux familles et aux personnes qui accompagnent un proche en fin de vie dans le Kamouraska, l’entreprise Publicité P.A Michaud de La Pocatière s’associe à la Fondation André-Côté pour lui offrir des couvertures douces incluses dans les paniers qu’elle donne.

M. Gabriel Hudon, propriétaire de l’entreprise, est fier de collaborer à ce projet en offrant ces couvertures. « J’ai le souci de redonner à ma communauté et je suis très sensible à la mission de la Fondation André-Côté. J’avais envie de faire quelque chose pour les gens qui vivent ces moments douloureux et qui accompagnent leurs proches en soins palliatifs », de dire M. Hudon.

Ces paniers, destinés d’abord aux proches et aux personnes qu’elles accompagnent, sont remplis de douceurs. « Il s’agit d’un présent pour faire du bien aux familles et pour démontrer que la Fondation André-Côté est bien présente lors de ces moments difficiles. C’est grâce à la générosité des gens de notre région, notamment lors de nos différentes activités, que nous pouvons nous permettre d’offrir ce présent », d’expliquer Mme Maryse Pelletier, directrice générale.

Les emballages sont offerts gratuitement par la pharmacie Uniprix de La Pocatière.