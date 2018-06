La course Gym-Action et la fête de la famille font bouger les troupes

Crédit photo : Courtoisie

Samedi 26 mai dernier avait lieu la Journée de la famille de Ville de Saint-Pamphile. À sa 12e édition, l’événement a attiré encore cette année plus d’une centaine de participants à la Place de la Fraternité.

La fête de la famille a eu lieu tout de suite après la Course familiale Gym-Action à laquelle une centaine de coureurs et de marcheurs de tous les âges ont pris part. Ceux-ci ont pu profiter de trajets de 1 , 5 et 10 km à la course et 5 km à la marche.

Sur place, les jeux gonflables, les jeux modulaires de la Coop Saute-Moutons et la Tente à contes de l’ABC des Hauts Plateaux ont fait le plaisir des petits. Des collations santé ont été servies par la Maison de la famille de la MRC de L’Islet par le biais du programme Cuisinons entre petits bedons, alors que le dîner était préparé par le magasin Coop Saint-Pamphile et vendu par les bénévoles du Comité famille et aînés afin que les familles puissent rester sur place pour l’après-midi. Le spectacle Le pianiste et son Vachon de Serge-André Jones, de même que la troupe de danse Action-Danse et la troupe de Cheerleading Les Jaguars ont fait des prestations qui ont ravis les participants.