La Course de la rivière Ouelle de retour le 30 juin

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Tous les adeptes de la course à pied, petits et grands, sont invités à participer à la 4e édition de la Course de la rivière Ouelle qui aura lieu le 30 juin prochain.

« Nous avons des parcours pour tous les groupes d’âges et pour tous les niveaux. Les coureurs plus aguerris préfèreront le 5 km ou le 10 km. Les autres peuvent choisir un 3 km à la course ou à la marche et nous réservons une course de 1 km pour les enfants qui peuvent être accompagnés de papa ou de maman. C’est vraiment une activité pour toute la famille » insiste Vanessa Michaud l’instigatrice de l’événement.

Tous les départs des courses se feront devant l’église de Rivière-Ouelle et le chemin du Haut-de-la-Rivière sera fermé à la circulation automobile sur une bonne portion pour l’occasion.

Appuyée par plusieurs commanditaires, la Course est sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme et elle répond aux exigences de qualité et de sécurité de la mention de niveau argent. Les courses sont chronométrées électroniquement par la firme SportStats, qui utilise une technologie à la fine pointe. Un service de garderie et de maquillage ainsi que des modules de jeux gonflables pour les enfants seront offerts gratuitement.

Afin d’accueillir davantage d’enfants, les organisateurs de Course de la rivière Ouelle ont ramené à 5$ jusqu’au 27 juin les frais d’inscription pour la course de 1 km qui est réservée aux enfants de 13 ans et moins.