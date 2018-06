Course de la rivière Ouelle : c’est pour bientôt

Crédit photo : MC Levasseur

Il ne reste que quelques jours avant la tenue de la 3e édition de la Course de la rivière Ouelle qui se tiendra le dimanche 1er juillet prochain au cœur du village de Rivière-Ouelle.

Les gens n’ayant pas eu l’occasion de s’entraîner suffisamment pour courir 10 km peuvent choisir un parcours plus court, puisque cinq parcours sont offerts : 3 km, 5 km et 10 km à la course pour tous, 1 km à la course pour les jeunes de 13 ans et moins et 3 km à la marche.

Les participants gagnent à s’inscrire avant le 28 juin, puisque les tarifs de dernière minute sont de 5 $ plus élevés. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site Web de la Course à l’adresse https://www.coursedelariviereouelle.com/inscription/. Il sera aussi possible de s’inscrire sur place le matin de l’événement jusqu’à 30 minutes avant le départ choisi.

Avant leur départ, les participants auront droit à un réchauffement de 20 minutes sur une musique entraînante. Dès leur retour, ils pourront aussi bénéficier gratuitement des services de deux massothérapeutes en plus d’avoir l’occasion de se faire photographier, médaille au cou, par l’artiste Pilar Macias.

L’an dernier, pas moins de 400 personnes de tout âge ont couru ou marché le long des méandres de la rivière. Cette année, les organisateurs sont prêts à accueillir jusqu’à 600 participants. Cet événement de grande envergure est rendu possible grâce au travail de nombreux bénévoles et à la générosité de 45 commanditaires.

Le parcours est chronométré électroniquement par la firme SportStats, qui utilise une technologie à la fine pointe.