Une course chaudement disputée pour Dion-Viens en Ontario

Crédit photo : Patrice Marchessault

C’est le week-end dernier que Simon Dion-Viens était en piste sur le très rapide circuit du Canadian Tire Motorsport Park, en Ontario, dans le cadre de la plus grosse fin de semaine NASCAR au Canada.

Au volant de la voiture 37 Castrol Canada, supportée par Bestbuy Pièces d’auto, WE-Finances et Olivier Kamouraska Chrysler, le pilote du Kamouraska a offert une solide performance, se bataillant auprès des pilotes réguliers de la série durant toute de la course.

Le défi était de taille le week-end dernier pour Dion-Viens, qui n’avait pas roulé sur ce circuit depuis 2016.

Basé sur les temps de la pratique, Dion-Viens s’élança donc de la 14e position sur les 26 voitures présentes dans le cadre de la course de 51 tours du dimanche. « Nous avons retravaillé brièvement sur les réglages en prévision de la course et j’étais confiant d’avoir une bonne voiture entre les mains. Grâce à une excellente stratégie d’arrêt aux puits, après une quinzaine de tours, je roulais dans le groupe de tête en 3e position », nous explique Dion-Viens. Après avoir roulé durant une longue séquence avec les meneurs, Dion-Viens fît son deuxième arrêt aux puits sous une neutralisation un peu après la mi-course ce qui le relégua en fin de peloton.

« Après avoir changé les pneus, la voiture se comportait très bien en piste et j’ai été en mesure de remonter le peloton graduellement jusqu’à la 11e position au drapeau à damier. Je suis satisfait du résultat, mais j’aurais souhaité que la course dure encore un peu plus longtemps, car j’ai perdu pas mal de temps en fin d’épreuve derrière des voitures plus lentes que moi. J’aurais certainement été en mesure de gagner quelques autres positions à l’arrivée avec quelques tours supplémentaires », conclut le pilote automobile.

La prochaine épreuve de la série NASCAR Pinty’s aura lieu le samedi 8 septembre du côté de l’Autodrome Saint-Eustache.

Entre temps, le pilote du Kamouraska invite la population à son traditionnel Party bénéfice Show de Boucane qui aura lieu à Saint-Alexandre le 1er septembre prochain.