Des cours d’aïkido bientôt offerts par Judo La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Club Judo de La Pocatière offrira dès cet automne des cours d‘aïkido, un art martial traditionnel japonais fréquemment utilisé dans les productions hollywoodiennes mettant en vedette l’acteur Steven Seagal.

Cette nouvelle offre est la première que le Club de Judo de La Pocatière développe en plus de 40 ans d’existence. Elle s’adressera à une clientèle de 14 ans et plus. « Ça demande une certaine maturité pour faire de l’aïkido. À la base, ce n’est pas un sport de compétition, contrairement au judo, mais un sport d’autodéfense », d’expliquer Yvan-Martin Cyr, professeur.

« Ça demande une certaine maturité pour faire de l’aïkido. À la base, ce n’est pas un sport de compétition, contrairement au judo, mais un sport d’autodéfense. » – Yvan-Martin Cyr

Ceinture noire 2e dan en aïkido et également ceinture orange en judo, Yvan-Martin Cyr souligne plusieurs similarités entre les techniques des deux sports. Où les deux disciplines se distinguent, c’est principalement au chapitre des articulations, où le judo évite de s’y attaquer contrairement à l’aïkido.

Nouvelle offre

Pour le directeur du Club de Judo de La Pocatière, Jacques Dufour, cette nouvelle offre tombe à point, car il s’agit là d’une discipline qui n’était pas enseignée dans la région. « Je crois que plusieurs anciens judokas pourraient être tentés de revenir au Club pour faire de l’aïkido. Outre l’aspect autodéfense, c’est une discipline très axée sur la mise en forme », mentionnait-il.

L’horaire demeure toujours à déterminer, mais les cours seront donnés dans les mêmes locaux que le Club de Judo de La Pocatière, dans l’ancienne école Saint-Charles, et doivent débuter dans la semaine du 10 septembre. Une porte ouverte prévue le samedi 8 septembre permettra aux curieux d’en savoir davantage et de s’inscrire.