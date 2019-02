Coup d’envoi à la programmation de Terra Terre

Crédit photo : Mélanie LeGrand

Le dimanche 3 février se déroulait la Fête des semences de Terra Terre Solutions écologiques. Une première dans la région. L’expérience sera renouvelée l’an prochain sur une journée complète.

Plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées à cette occasion pour discuter, échanger et faire des découvertes sur le thème du jardin. Provenant de tout Chaudière-Appalaches, les exposants et conférenciers nous ont apporté un petit air de printemps. La Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny était présente pour présenter sa programmation de l’année et pour accompagner les visiteurs dans l’élaboration de leurs projets horticoles. De Saint-Charles-de-Bellechasse, le Vignoble Bel-Chas, né d’un rêve longuement mûri, est venu présenter les boutures des différents cépages en développement pour fabriquer ses vins uniques. Catherine, artisane semencière du Potager ornemental de St-Apollinaire a offert ses semences cultivées écologiquement dans son propre jardin. Finalement, Martin Boisvert, permaculteur et fondateur de Neo-Terra a proposé son exposé « Des poules chez soi ? Pourquoi pas! ».

Finalement, les propriétaires des Vergers du Cap ont partagé leurs semences avec les participants. Cette première matinée d’ateliers de l’année 2019 fut un franc succès.

À venir dans les prochains mois, des ateliers fort attendus : le Répar-O-thon (3 mars) ; Le gaspillage alimentaire (7 avril) et la Journée de la Terre à la Noosphère (21 avril). Des formations sont aussi au programme : Alimentation écoresponsable (14 février), Fabrication de produits cosmétiques et ménagers avec 3X rien (28 février), Recevoir de façon écoresponsable (28 mars) et l’ABC du compostage (25 avril).