Un coup de pouce musical pour payer leur voyage de soccer en Angleterre

Trois jeunes garçons de Saint-Jean-Port-Joli viennent d’obtenir une aide inespérée. Alors qu’ils doivent amasser chacun plus de 2000 $ pour un voyage de soccer en Angleterre, trois dames de Saint-Jean-Port-Joli passionnées de musique ont décidé de leur composer une chanson, dont les revenus de sa mise en vente leur seront versés.

Passionnés de soccer, Anthony Chouinard, Émile Pelletier et Léandre Saulnier ont été sélectionnés pour participer à ce voyage de soccer en Angleterre, suite à leur participation au camp de l’Académie de soccer Pro-Foot tenu à Saint-Jean-Port-Joli. « On jugeait qu’ils avaient tout ce qu’il faut pour faire partie de ce voyage », d’indiquer Thomas Villeneuve, entraîneur au sein de l’Académie.

Du 19 au 29 avril, Anthony, Émile et Léandre s’envoleront donc à destination de l’Angleterre pour prendre part à « l’England Tour », en compagnie d’autres garçons du Québec âgés entre 12 et 14 ans. Là-bas, ils doivent assister à trois matchs de la Premier League et participer à cinq matchs d’exhibitions contre des équipes amateurs à Londres, Manchester, Leicester, Stratford et Newcastle. « C’est une belle expérience pour eux. Les jeunes qui ont participé à ce type de voyage par le passé sont revenus complètement transformés et adoptent une approche totalement différente face au soccer. Ils s’investissent davantage dans le sport par la suite », d’ajouter Thomas Villeneuve.

Financement

Pour être en mesure de participer à ce voyage, Anthony, Émile et Léandre devaient amasser 2500 $ chacun par la tenue de différentes activités de financement. « Notre philosophie à l’Académie est que les jeunes doivent s’occuper eux-mêmes de leur financement pour éviter que les parents aient à débourser pour le voyage », d’expliquer l’entraîneur.

Alors que l’argent était pratiquement tout amassé, les jeunes ont pu bénéficier d’une aide de dernière minute de la part de trois dames de Saint-Jean-Port-Joli : Peggy Bélanger, Isabelle Lachance et Claire Martin. Ensemble, elles ont collaboré à l’écriture des paroles et de la musique d’une chanson intitulée « Sur les ailes du foot. » La chanson, aux accents hip-hop, a été composée sur mesure pour les trois garçons et mise en vente au coût de 1 $ sur le site Compositionmusicalesurmesure.com. L’argent amassé avec la vente de la pièce doit permettre de venir combler le financement manquant pour leur voyage en Angleterre. « Tout a été fait dans un court laps de temps. La chanson est disponible depuis une semaine à peine et ils doivent partir le 19 avril. Malgré tout, on continuera de vendre la chanson durant leur absence et on remettra aux garçons la somme amassée à leur retour », de conclure Isabelle Lachance.