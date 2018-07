Un coup de main inespéré pour le parc intergénérationnel de Saint-Bruno

Crédit photo : Maxime Paradis

La Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska a reçu un coup de main inespéré de la part de volontaires de Chantiers jeunesse venus de partout dans le monde pour aider à l’aménagement d’un sentier conduisant au parc intergénérationnel du village. Arrivés le 1er juillet, ils sont repartis le 15 juillet dernier.

Ils ont travaillé bénévolement à la grosse chaleur caniculaire qui a marqué la première semaine de juillet et aux moustiques caractéristiques de Saint-Bruno. Malgré tout, les huit volontaires de Chantiers jeunesse (six Québécoises, une Mexicaine et un Français) étaient tout sourire lors de notre passage, vendredi dernier. Durant deux semaines, ils n’ont pas ménagé leur « jus de bras » pour procéder bénévolement à l’aménagement d’un sentier allant des Habitations Saint-Bruno au parc intergénérationnel de la Municipalité.

Supervisée par un expert technique, l’équipe a également procédé à la teinture de bancs extérieurs des Habitations Saint-Bruno, réalisé un panneau d’accueil à l’entrée du sentier et créé un herbier en collaboration avec les résidents dans lequel les différentes espèces d’arbres longeant le sentier ont été identifiées. En échange, le Comité d’action communautaire s’est chargé de les accueillir, de les loger et de les nourrir. « Ce sont de beaux partenariats qui sont établis comme ça avec les différentes communautés qu’on visite », d’expliquer Sarah Hébert, coanimatrice du chantier.

Organisme à but non lucratif fondé en 1980, Chantiers jeunesse favorise le volontariat et le développement de jeunes citoyens actifs et engagés en contribuant à l’amélioration de milieux de vie. Âgés entre 18 et 30 ans, les participants proviennent de partout à travers le monde. Certains répètent même l’expérience annuellement. C’était le cas d’une participante du chantier de Saint-Bruno qui en était à son troisième été. « C’est une belle expérience qui nous permet de découvrir d’autres régions du Québec, de sortir des grandes villes et de rencontrer des gens de l’international », mentionnait-elle.

Repartie le dimanche 15 juillet, l’équipe de Chantiers jeunesse a terminé ses travaux vendredi dernier. Le soir même, une soirée de remerciement a été organisée par la communauté et l’équipe a pu procéder à l’inauguration du sentier et de l’herbier. Les participants ont ensuite complété leur séjour en allant à la découverte de différents attraits du Kamouraska.