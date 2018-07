Les couleurs de Rousseau Métal inc. au Honda Indy de Toronto

Crédit photo : Courtoisie

Rousseau annonce que le partenariat unissant l’écurie Rahal Letterman Lanigan Racing (RLLRacing) de la série IndyCar se poursuivra pour les saisons 2018 et 2019.

Rousseau souhaitait réitérer son engagement auprès de RLLRacing et former une solide alliance lors de la course de Toronto en s’affichant comme le partenaire majeur pour une quatrième saison.

« Rousseau et RRL Racing, ce n’est pas seulement une relation d’affaire, c’est un partenariat », mentionne Charles-Alexandre Paré, vice-président directeur général de Rousseau Métal inc. Il souligne également le partage de leur vision commune et l’existence d’une véritable synergie.

À Toronto, Graham Rahal pilotera la voiture #15 aux couleurs de Rousseau. « Ce sera une course excitante et nous serons à ses côtés pour l’encourager », conclut M. Paré.

Par ailleurs, Rousseau souligne que la coopération et le partenariat durent depuis 2009 avec cette formidable équipe qui est devenue, avec le temps, un membre de la famille à part entière.

Cette année, la course de Toronto se tiendra du 13 au 15 juillet 2018.