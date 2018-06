Côte-du-Sud : le comité électoral de Québec solidaire en marche

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la rencontre du 20 juin dernier, le comité électoral de Québec Solidaire a nommé le cabinet de campagne qui soutiendra Guillaume Dufour, candidat élu lors de l’assemblée d’investiture. D’autres membres se joindront à eux pour mener une campagne dynamique.

Rappelons que Québec Solidaire est un parti indépendantiste qui prône, entre autres, la protection de l’environnement et la justice sociale. Composé de citoyennes et de citoyens engagés dans le développement économique, social et culturel de la région, le comité électoral de Québec Solidaire Côte-du-Sud entend bien faire connaitre le programme du parti pour la population du comté.