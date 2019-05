Côte-des-Chats : Le projet de relance de la glissade sur la bonne voie

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le projet de relance de la glissade de la Côte-des-Chats est sur la bonne voie à Saint-Pacôme. Marilyn Lizotte, une des quatre mamans derrière l’initiative, confirme l’octroi d’une subvention de 8000 $ par la MRC de Kamouraska.

Ce montant provient du Fonds de développement des territoires et s’ajoute aux 4000 $ amassés dans le cadre d’activités de financement réalisées au courant de l’hiver. « On a organisé un cocktail dînatoire, deux disco-patins et une journée hivernale avec un petit tournoi de hockey amical dans les derniers mois afin de financer la relance de la glissade. C’est beaucoup de travail, de rencontres et d’énergie pour dynamiser notre belle montagne, mais les gens ont bien apprécié », d’indiquer Marilyn Lizotte, au nom du Comité du parc.

Elle ajoutait qu’une inspection de la remontée mécanique pour les tubes a été réalisée récemment et que de petits ajustements devraient être apportés. « Dans l’ensemble, on parle surtout d’un entretien normal pour la remettre en marche », d’indiquer Marilyn Lizotte.

Au total, elle dit estimer la relance de la glissade autour de 45 000 $. « On vient de se former une équipe pour le Défi Everest et les gens peuvent faire un don à l’équipe du Comité du parc. On veut encore aller chercher 10 000 $ en commandites de biens et services et 23 000 $ en argent en vue de la relance », précise-t-elle. D’autres activités de financement doivent avoir lieu au courant de l’été.

Le désir du comité serait de rouvrir la glissade sur tube à la Côte-des-Chats en décembre prochain et d’y accueillir les petites familles de la région et des classes neige. « L’accès à la glissade sera payant, mais le coût n’a pas encore été déterminé. L’argent servira à l’entretien des glissades, de la remontée et à payer nos employés », de conclure Marilyn Lizotte.