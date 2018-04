Une coopérative spécialisée dans le vrac à Saint-Roch-des-Aulnaies

Le Regroupement des gens d’affaires de Saint-Roch-des-Aulnaies aimerait bien doter leur municipalité d’une coopérative alimentaire spécialisée dans la vente de nourriture en vrac. Porté par le porte-parole du Regroupement, M. Michel Poitras, ce projet n’a pas pour but de remplacer le dépanneur qui a fermé ses portes en novembre 2017.

« C’est suite à une consultation organisée entre les gens d’affaires que cette idée a émané », d’indiquer Michel Poitras, qui désire poursuivre ce projet en collaboration avec d’autres bénévoles de sa municipalité. « Une coopérative, ça prend des gens impliqués si on veut ça réussisse », précisait-il

Déjà, un citoyen de Saint-Roch-des-Aulnaies, M. Regis Charlesworth, qui disposerait de plusieurs années d’expérience à l’intérieur d’une coopérative alimentaire en Colombie-Britannique, aurait offert ses services gratuitement pour aider à montrer le projet, selon M. Poitras. « L’intérêt est là pour ce type d’établissement. Déjà, on le voit dans les épiceries, des petites sections de vrac ont vu le jour récemment. C’est écologique et c’est l’avenir », ajoutait-il.

Être complémentaire

Même si l’Épicerie du Village a fermé ses portes le 30 novembre dernier et que plusieurs citoyens de Saint-Roch-des-Aulnaies espèrent le retour d’un commerce de proximité de ce type au sein de leur municipalité, Michel Poitras a mentionné que le projet de coopérative alimentaire spécialisée dans les aliments en vrac n’avait pas pour but de remplacer l’ancien dépanneur. « Cela n’empêche pas quelqu’un de rouvrir une épicerie à Saint-Roch. Le but c’est d’être complémentaire aux commerces déjà existants. » Par contre, il n’exclut pas la possibilité que la coopérative propose des mets préparés.

Le projet étant encore embryonnaire pour le moment, Michel Poitras n’a pas voulu s’avancer sur un échéancier de réalisation. Il invite les gens intéressés à participer à sa création à le contacter au 418 354-8345.