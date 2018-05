La Coop des Champs met en valeur le chalet des Cabourons

Crédit photo : Courtoisie

La Coop des Champs, en collaboration avec la municipalité de Saint-Germain, offrira bientôt aux randonneurs et aux passants un relais nouveau genre. Le Chalet des Cabourons ouvrira ses portes dès juin prochain pour l’accueil des visiteurs et de la population locale sous le thème de l’agriculture écoresponsable.

Dans le cadre de son service d’accompagnement à la mise en valeur du territoire, la Coop des Champs prend en charge l’ouverture du chalet des Caburons en saison estivale afin de lui redonner sa vocation d’accueil tout en y développant des activités ludiques à caractère agricole. « Ce projet est en quelque sorte le lancement de notre service dédié à la valorisation du territoire rural », précise Jean-Philippe Grenier, coordonnateur de la Coopérative.

Ce projet gagnant-gagnant permettra à la municipalité d’offrir un service de proximité à sa collectivité grâce à une ouverture estivale en semaine (du mardi au samedi) du chalet des Cabourons. Du même coup, la Coopérative profitera de l’endroit pour la préparation et la distribution de légumes frais destinés aux restaurateurs et aux commerces de détail de la région.

Après plusieurs années d’opérations du sentier des Cabourons et avec l’ouverture du chalet « on va pouvoir offrir un endroit sympathique à nos résidents et aux visiteurs de notre beau village », d’expliquer le maire Daniel Laplante.

Café, thé, boissons fraîches et collations gastronomiques seront offerts aux passants et randonneurs, ainsi que des légumes frais. Une occasion unique de profiter pleinement de la ruralité. Le chalet est situé juste en face de l’entrée du sentier des Cabourons. Le duo plein-air et détente sera désormais disponible sur place.

Ce projet est une initiative de la Coop des Champs en partenariat avec la municipalité de Saint-Germain et de la MRC de Kamouraska, dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT).