La Coop Avantis nomme son chef de la direction

Crédit photo : Courtoisie

Le président du conseil d’administration de la Coop Avantis, M. Denis Lévesque est heureux d’annoncer la nomination de M. Gaétan Roger à titre de chef de la direction de cette nouvelle coopérative.

La nomination de M. Roger survient dans le contexte de projet de fusion des coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et La Coop Unicoop.

Sous la gouverne du conseil d’administration de La Coop Avantis, M. Roger dirigera l’ensemble des activités de la coopérative et sera notamment un acteur clé dans la création de la nouvelle entité. M. Roger assume dès aujourd’hui la responsabilité des travaux devant conduire à la mise en œuvre de la fusion prévue le 28 octobre 2018.

Titulaire d’un baccalauréat en bio-agronomie de l’Université Laval et membre de l’Ordre des agronomes du Québec, M. Roger évolue depuis plus de 37 ans au sein du réseau La Coop, dont 18 ans en tant que chef de la direction de La Coop Unicoop. M. Roger y a notamment réalisé la mise en place d’une stratégie de croissance qui s’est mesurée par une augmentation importante de son chiffre d’affaires et par des résultats financiers enviables.