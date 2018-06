Conversion réussie pour la chapelle de Rivière-Ouelle

Crédit photo : Éliane Vincent

Une trentaine de personnes étaient réunies à Rivière-Ouelle le 20 juin dernier pour l’inauguration de la Chapelle du quai, carrefour communautaire et culturel.

Située à la Pointe-aux-Orignaux, la petite chapelle était l’objet d’une intense réflexion depuis quelques années. De nombreuses consultations ont mené à la formation du Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux à l’automne 2017, qui a pour mandat d’assurer la pérennité des lieux en développant un modèle d’affaires axé sur la culture et viable à long terme.

La première partie de ce mandat a été menée à bien, et on a dévoilé au cours d’un 5 à 7 la programmation de l’été 2018. Expositions, soirées de danse, projection de films, conférences, spectacles musicaux et ateliers d’artisanat menés par le Cercle de Fermières, la définition du mot culture a été prise dans son sens le plus large, touchant autant le patrimoine matériel qu’immatériel de la région.

Selon le président du conseil d’administration du Centre communautaire, Jean Vézina, les trois mots qui accompagnent le logo de la Chapelle du quai – carrefour – communautaire – culturel – sont le socle sur lequel seront basées toutes les décisions quant aux activités qui y seront tenues.

Le Café de la chapelle est maintenant prêt à accueillir les visiteurs pour un rafraîchissement ou un goûter léger, et on a tenu à conserver un rappel tangible des origines religieuses du lieu en préservant le chemin de croix réalisé par Claude Bourgault en 1955.

Solidarité régionale

De nombreux bénévoles et partenaires financiers ont soutenu le projet tout au long de sa réalisation. Quelques-uns d’entre eux ont pris la parole pour se réjouir de la nouvelle vocation de la chapelle, où un système audio et vidéo performant a été installé afin de permettre des présentations de qualité professionnelle. Le maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, a pour sa part souligné la beauté du site et l’importance de l’habiter : « On est choyés par le paysage et par l’histoire. Ce projet permet de garder l’endroit vivant, et la Municipalité a l’intention de continuer à le soutenir. »

De façon générale, tous les intervenants ont souligné l’imposant travail réalisé par les bénévoles impliqués dans la transformation de la chapelle, avec une mention particulière pour madame Marjolaine Côté et monsieur Clément Dubé, qu’on a qualifiés de piliers du projet, ainsi que madame Rose-Aimée Michaud qui en a été la bougie d’allumage.

La programmation complète ainsi que les heures d’ouverture sont sur la page Facebook de la Chapelle du quai et sur le site internet de la municipalité de Rivière-Ouelle.