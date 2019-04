Les contenants réutilisables désormais acceptés chez Métro Lebel.

Crédit photo : Courtoisie

À partir du 22 avril, tous les Métro du Québec, dont celui de La Pocatière, accepteront les contenants réutilisables pour y glisser la viande, les fruits de mer, la charcuterie, les pâtisseries et les mets préparés.

Il s’agit d’un geste pour l’environnement qui était demandé par les clients. Toutefois, la mise en place représente un défi, pour des questions de salubrité entre autres.

Par exemple, les plats en verre seront refusés. Les pots de margarine aussi pour éviter de créer de la confusion au niveau des codes barre. Le commis pourrait aussi refuser un contenant souillé. «Nous sommes très contents de pouvoir offrir cela à nos clients. Il y avait de la demande et nous on a aussi déjà les produits de la fontaine», a dit Simon Lebel. Les employés vont donc peser l’aliment sur du papier recyclable et le glisser dans le plat recyclable du client. L’étiquette sera ajoutée. « Il y a une période d’adaptation, mais c’est normal dans tout changement. Et on en fait souvent des changements », a conclu Simon Lebel.