Constantino Noël coupable d’action indécente à Rivière-du-Loup

Constantino Noël, résident de Saint-Denis-De La Bouteillerie, a été déclaré coupable de l’accusation d’action indécente dans un lieu public qui pesait contre lui le 14 décembre au palais de justice de Rivière-du-Loup.

L’homme de 51 ans était accusé de s’être montré les parties génitales sous une cabine dans une salle de bains publique du Centre commercial Rivière-du-Loup, le 4 août dernier. La séquence avait été enregistrée par la victime, un homme âgé de 27 ans, à l’aide de son téléphone cellulaire. L’accusé était facilement reconnaissable dans cet extrait.

Le juge Denis Paradis a fait valoir que le Tribunal n’a pas cru la version de l’accusé. « Certes, les versions sont totalement différentes, voire diamétralement opposées, pour utiliser les termes du procureur de la défense ».

Le magistrat a fait valoir que le témoignage de Constantino Noël ne tenait pas la route puisqu’il se sentait mal et avait la diarrhée lorsqu’il était à la salle de bains. Selon le juge, il n’était pas dans un état d’esprit pour recevoir des faveurs sexuelles. « Il est également invraisemblable de penser qu’il “’ voulait faire du bien au monsieur”’ ». Toujours selon le verdict rendu par le juge, le fait qu’il n’ait pas mentionné aux policiers, lors de sa déclaration, que la victime avait effectué un geste de masturbation sous la cabine a nui à sa crédibilité.

« Le fardeau de preuve a été rempli par la Couronne. Le témoin a été solide et bénéficie d’une grande crédibilité. La rapidité de la dénonciation y a également contribué », ajoute le juge Paradis.

Lors des plaidoiries de l’avocat de la défense, Me Normand Morneau-Deschênes, a argumenté en faveur de l’acquittement de son client, argüant que la conduite de l’autre personne dans la cabine voisine aurait pu laisser croire à son consentement. Selon sa version, la victime, un employé du centre commercial, aurait invité Constantino Noël d’un geste de la main et aurait participé à cette « activité » en caressant l’accusé pendant quelques secondes. Le juge n’a pas retenu cette version des faits, qui a été contredite également par la victime.

De son côté, la procureure de la Couronne, Me Marie-Laurence Rondeau a tenu à rappeler que l’accusé a commis un acte indécent, dans un endroit public, et ce, sciemment et volontairement. « L’accusé a lui-même admis que l’autre personne aurait pu être un mineur (…) Je ne vois pas comment un jeu sur un téléphone cellulaire peut ressembler à des sons de masturbation. Pourquoi prendre une vidéo de quelqu’un si on l’a invité à nous toucher? La victime ne voulait pas participer à ce geste», a-t-elle complété.

Constantino Noël ne possède aucun antécédent criminel.