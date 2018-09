Conseils pour sortir un orignal du bois sans trop d’effort

Vous venez de récolter un orignal et c’est l’euphorie dans votre groupe de chasseurs. C’est tout à fait normal mais la joie doit rapidement faire place à la planification de sortie de la bête du bois. Avec les automnes de plus en plus chauds que l’on connait depuis quelques années, l’animal doit être transporté rapidement au frais pour que la carcasse refroidisse le plus rapidement possible. Bien entendu, l’animal doit être éviscéré dès qu’il a été retrouvé pour que le processus de refroidissement de la viande débute.

Traîneau de transport

Pour sortir efficacement un orignal du bois en entier, il existe sur le marché des traîneaux de transport en plastique ultra rigides. C’est tout à fait génial car cela permet de transporter votre animal sans que celui-ci ne soit en contact direct avec le sol ce qui, sur une longue distance n’est pas l’idéal pour votre venaison. L’important, c’est de bien attacher la bête pour qu’elle glisse le moins possible sur le traîneau. Pour ce faire, la corde doit être passée d’un bord à l’autre du traîneau dans les trous prévus à cet effet. De cette façon, l’animal est littéralement ficelé comme un saucisson et demeure à sa position dans le traîneau. Si vous avez récolté un mâle au panache imposant, il est préférable d’installer la bête en prenant soin de mettre la tête à l’arrière du traîneau. De cette façon, le panache risque moins de s’accrocher inutilement. Il est toujours important qu’il y ait un membre du groupe qui suive le convoi à pied. De cette façon, si le traîneau accroche quelque part, il pourra rapidement régler la situation.

Ce type de traîneau permet aussi de pouvoir utiliser un VTT d’à peine 350 cc pour tirer votre orignal car le traîneau glisse beaucoup plus facilement qu’une bête inerte au sol donc le VTT est moins sollicité. En fait, ces traîneaux glissent tellement qu’il faut prendre certaines précautions si vous avez à descendre une pente abrupte. En effet, il est préférable en pareille situation qu’un deuxième VTT soit attaché derrière le traineau pour contrebalancer le tout. De cette façon, cela empêche le traîneau d’être constamment accoté sur le derrière du VTT qui tire la charge ou de glisser d’un côté ou de l’autre en prenant de la vitesse en pente descendante. Cela est doublement important lorsque le convoi longe un côté escarpé d’une montagne. Il est aussi intéressant de savoir qu’un orignal peut être traîné sur une longue distance dans un chemin forestier sans endommager le traîneau et bien sûr la venaison.

Treuil portatif

Un autre outil qui peut être très utile est un treuil portatif qui peut se fixer à un arbre. Si l’orignal est tombé à l’eau le treuil portatif est génial tout autant que si l’animal est tombé au fond d’une coulée abrupte où un VTT ne peut s’aventurer. Le treuil portatif est aussi fort utile pour palanter un orignal ou le hisser dans votre boîte de camion ou dans une remorque et ce, sans effort. Je vous avouerai que je possède ces deux outils pour sortir mes orignaux du bois et aucun terrain ou situation particulière ne peut m’empêcher de rapporter mon gibier à bon port.