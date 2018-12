Le conseil de la MRC de Kamouraska adopte son budget

Crédit photo : Courtoisie

Lors de la séance régulière du 28 novembre 2018, le Conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré de 6 309 345 $ pour l’année 2019. Ce qui correspond à une augmentation de 555 517 $ comparativement au budget 2018.

La hausse du budget total de la MRC s’explique notamment par une prévision plus élevée des revenus provenant des parcs éoliens « Roncevaux » et « Nicolas-Riou». Comparativement aux 360 000 $ prévus au budget de 2018, c’est quelque 700 000 $ que prévoit recevoir la MRC en 2019, somme qui sera en bonne partie (70 %) redistribuée aux municipalités du territoire. Avec le reste des revenus éoliens, la MRC prévoit investir dans certaines initiatives de développement, notamment la Maison du Kamouraska, le soutien de la promotion et du développement touristique, l’immigration ou encore dans le développement de la filière mycologique.

Une partie de l’augmentation du budget est aussi liée à la majoration de la contribution du Gouvernement du Québec au Fonds de développement des territoires (85 000 $) ainsi qu’aux redevances sur les ressources naturelles (35 000 $). Les municipalités profiteront par ailleurs d’une diminution des coûts du service d’évaluation foncière en 2019. Une économie totale de quelque 178 300 $. En ce qui concerne les quotes-parts imposées aux municipalités, le Conseil de la MRC de Kamouraska, soutenu par l’équipe de direction, s’est assuré de maintenir la croissance de celles-ci à un niveau acceptable pour les municipalités. L’ensemble des modifications apportées au budget se traduisent par une quote-part additionnelle de 44 961 $ à répartir entre les 17 municipalités de la MRC, une augmentation équivalente à 2,6 %, par rapport à l’année 2018.

Priorités 2019

Pour 2019, la Maison du Kamouraska, dont la construction est actuellement en cours, est un projet important et prioritaire pour la MRC. La refonte des outils d’urbanisme des municipalités, le soutien à l’entrepreneuriat et le développement de l’attractivité du territoire pour la main-d’œuvre et pour les nouvelles familles, sont également de première importance pour la prochaine année. « Le budget 2019 traduit bien la volonté du conseil de la MRC d’offrir une meilleure qualité de vie aux kamouraskois(es) et l’importance qu’on accorde à l’attractivité et au dynamisme du territoire », de mentionner M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. «La MRC entend aussi s’impliquer activement dans le dossier de l’Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire», ajoute-t-il.

Rappelons aussi que c’est au début de 2019 que la nouvelle direction générale sera connue. Cette personne prendra la relève de M. Yvan Migneault, qui quittera pour la retraite le 1er mars, après 36 ans au service de la MRC.