Un conseil d’administration pour le Jardin Floral

Crédit photo : Courtoisie

Lors de l’assemblée générale de fondation, le 27 février dernier, les membres ont ratifié les règlements généraux et élu un premier conseil d’administration pour le Jardin Floral de La Pocatière.

Mme Chloé Gouveïa assumera la présidence. M. Gabriel Soucy, étudiant de l’ITA, a été élu à la vice-présidence, et Mme Marie-Michelle Gamache de Biopterre est trésorière. Mme Jeannine Lachance, bénévole active, assume le secrétariat. Le conseil d’administration est complété par M. Denis Gendron, Pierre Saindon et Kathleen Aubry. Depuis sa création en 1994, le Jardin floral était géré par la Société d’horticulture et d’écologie de Kamouraska-L’Islet.

M. Denis Gendron, professeur émérite de l’ITA, campus La Pocatière et cofondateur du Jardin floral est très heureux de cette évolution. « Je suis extrêmement fier du travail accompli et je suis sûr que le dynamisme des nouveaux administrateurs et l’appui du milieu vont favoriser le plein développement et la pérennité de ce jardin public incomparable. »