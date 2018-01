Le congrès Holstein Québec se tient dans la région

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Pour la 2e fois de son histoire, l’Association Holstein Québec a choisi de tenir son congrès annuel dans la région. L’événement devrait attirer entre 300 et 350 personnes. Outre les visites de fermes, les activités se tiendront à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Les 31 janvier, 1er et 2 février prochains, les congressistes pourront, entre autres, échanger sur divers sujets et se mettre à jour sur les dossiers d’actualité de l’industrie lors de l’assemblée générale et effectuer des visites de fermes.

Entre autres choses, un encan « Tag sale » débutera le mercredi 31 janvier à la ferme Bard de La Pocatière. En soirée se tiendra la soirée reconnaissance pour honorer les fermes qui se sont démarquées dans les différentes expositions, souligne le président du congrès, M. Roch Hébert, de la ferme Rotaly de Sainte-Hélène.

La journée du jeudi sera marquée par l’assemblée générale annuelle et le banquet des Maîtres-éleveurs. Dans le Kamouraska, rappelle M. Hébert, cette mention a été décernée par le passé aux fermes Clovis, Rotaly, Dulet et Saindon. La ferme Boulet de Montmagny l’a obtenu deux fois.

Le vendredi 2 février, de 9 h à 16 h, six fermes ouvriront leurs portes aux visiteurs. Ce sont les fermes Rotaly et Vert d’Or, de Sainte-Hélène, Dubenoît et Bard de La Pocatière, Pellerat de Saint-Roch-des-Aulnaies et Pierre Boulet de Montmagny.

La première fois que le congrès a eu lieu dans la région remonte à 12 ans. La présentation de ce 83e congrès provincial coïncide avec le cinquantième anniversaire du club Holstein Montmagny-L’Islet-Kamouraska.

L’événement est ouvert à tout le monde, ajoute Roch Hébert. C’est notamment une belle occasion de voir des vaches de très haute qualité, dit-il.

Pour plus de détails, on peut visiter la page Internet de Holstein Québec.